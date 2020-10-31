Mame Thiam hazır

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, geçtiğimiz hafta yaşadığı alerjik reaksiyon nedeniyle önce idmanlara çıkamamış ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer almamıştı.
Thiam, gördüğü tedavi sonrası tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Hiçbir sorunu kalmayan golcü futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde maç kadrosundaki yerini alabilecek.
Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.
Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.
Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.
Süperm Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fatih Terim'in tek hedefi kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak.