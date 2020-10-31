SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de Perotti zamanı F.Bahçe'de Perotti zamanı Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.

Mame Thiam hazır Mame Thiam hazır Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.

Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.

Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi? Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi? Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.