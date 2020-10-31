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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:04
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Erol Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi?

Erol Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi"

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Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut'u pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde zor seçimler bekliyor. Sarı-lacivertliler art arda Göztepe ve Trabzonspor maçlarını özellikle ikinci yarının başında oynadığı iyi oyunlarla kazanırken, gösterilen performanslar teknik heyeti zor durumda bırakacak cinsten! Sosa, Göztepe maçında bir maestro gibi takımı yönetti ve galibiyette başrolü oynadı.

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CISSE, KAFALARI KARIŞTIRDI

SABAH'ın haberine göre, Arjantinli, Trabzon maçında 45'te oyundan alındı ve takım üst üste 3 gol bularak galibiyete ulaştı. Bu bölümde oyuna dahil olan Cisse'nin maçın yıldızı olması ise bir başka kafa karışıklığına yol açtı.

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SOSA ÖN PLANDA

Maça 2 gün kala Erol Bulut'un kafasında tek soru var. Sosa mı yoksa Cisse mi? Sosa oynarsa, takım oyunu çok kolay kontrol ediyor ve rakibi sahasına hapsediyor. Cisse'nin oynadığı bölümde ise Ozan ve Pelkas gerçek bölgelerinde forma giyiyor. Samatta da sola geçerek daha fazla geniş alana kavuşuyor.

Tüm bu sorular ışığında Samandıra'dan gelen bilgiler, Bulut'un Sosa'ya daha sıcak baktığı yönünde... Bulut ve ekibi, maça Sosa ile başlayıp önde Samatta'yı kullanabilir. Sonuç gelmezse, ikinci yarıda yine Cisse hamlesine başvurulacak.

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