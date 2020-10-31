  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ideal stoper ikilisini arıyor. Şu an için yeri garanti gözüken tek isim Tisserand iken Bulut, bir çok formül deniyor.

Süper Lig'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe'de ideal kadro arayışı devam ediyor. 18 yeni transferin olduğu takımda bölgelerde de uyumlu isimleri arayan Erol Bulut ve ekibi, stoper hattını da düşünüyor.

Milliyet'in haberine göre, 6 haftalık süreçte, ayrılan Zanka da dahil olmak üzere istikrarlı bir tandem ikilisi çıkmadı. Erol Bulut'un şu anda kafasında Lemos-Tisserand ikilisi yakın olsa da Serdar Aziz'in idmanlardaki isteği gözlerden kaçmıyor. Süper Lig'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe'de ideal kadro arayışı devam ediyor.

SADIK DA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca Yeni Malatya'dan öğrencisi Sadık Çiftpınar da antrenmanların sivrilen isimlerinden...

Şu ana kadar sırasıyla maçlarda Zanka-Serdar, Zanka-Tisserand, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand'ı kullanan teknik heyet için forması garanti tek stoper de Tisserand oldu. Tisserand 6 haftanın 5'inde ilk 11'de yer aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor
Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'
Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'

Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'

G.Saray'a acil para lazım
G.Saray'a acil para lazım

G.Saray'a acil para lazım

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi.

Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'
Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'

Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'

Ölümüyle yasa boğan FB TV spikeri Dilay Kemer'in hastalığını nasıl öğrendiği ortaya çıktı...

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı
Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek
İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın
Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.