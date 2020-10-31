Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Süper Lig'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe'de ideal kadro arayışı devam ediyor. 18 yeni transferin olduğu takımda bölgelerde de uyumlu isimleri arayan Erol Bulut ve ekibi, stoper hattını da düşünüyor.
Milliyet'in haberine göre, 6 haftalık süreçte, ayrılan Zanka da dahil olmak üzere istikrarlı bir tandem ikilisi çıkmadı. Erol Bulut'un şu anda kafasında Lemos-Tisserand ikilisi yakın olsa da Serdar Aziz'in idmanlardaki isteği gözlerden kaçmıyor. Süper Lig'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe'de ideal kadro arayışı devam ediyor.
SADIK DA DİKKAT ÇEKİYOR
Ayrıca Yeni Malatya'dan öğrencisi Sadık Çiftpınar da antrenmanların sivrilen isimlerinden...
Şu ana kadar sırasıyla maçlarda Zanka-Serdar, Zanka-Tisserand, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand'ı kullanan teknik heyet için forması garanti tek stoper de Tisserand oldu. Tisserand 6 haftanın 5'inde ilk 11'de yer aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
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