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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:27
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Fenerbahçe'de Perotti zamanı

Fenerbahçe'de Perotti zamanı

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Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.

Fenerbahçe'nin Roma'dan transferi Diego Perotti, sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta idmanların ilk bölümünde takımla çalışıyordu. Yıldız futbolcu, çarşamba günü başlayan Antalyaspor hazırlıklarının tamamında arkadaşlarıyla antrenman yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, dünkü çalışmada ise adeta resital sundu.

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KADRODA OLMAK İSTİYOR

Sporx'te yer alan habere göre, Perotti, birbirinden güzel gollerinin yanı sıra asistleri ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla izleyenleri mest etti. Erol Bulut, çift kale maç sırasında 32 yaşındaki öğrencisine bol bol övgüler yağdırdı. Yıldız isim, kadroda olmak istiyor

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SAĞLIK KURULUŞUNUN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Başarılı teknik adam, Perotti'nin beklenenden çok daha önce bu seviyeye gelmesi nedeniyle son derece mutlu. Arjantinli futbolcu, pazartesi günkü Antalyaspor maçında kadroda olmayı çok istiyor. Ancak Bulut, bu konuda aceleci davranmamaya kararlı. 45 yaşındaki teknik adam, sağlık kurulunun görüşünü aldıktan sonra Diego Perotti konusunda nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek.

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