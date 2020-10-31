Fenerbahçe'de Perotti zamanı

Fenerbahçe'nin Roma'dan transferi Diego Perotti, sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta idmanların ilk bölümünde takımla çalışıyordu. Yıldız futbolcu, çarşamba günü başlayan Antalyaspor hazırlıklarının tamamında arkadaşlarıyla antrenman yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, dünkü çalışmada ise adeta resital sundu.
KADRODA OLMAK İSTİYOR
Sporx'te yer alan habere göre, Perotti, birbirinden güzel gollerinin yanı sıra asistleri ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla izleyenleri mest etti. Erol Bulut, çift kale maç sırasında 32 yaşındaki öğrencisine bol bol övgüler yağdırdı. Yıldız isim, kadroda olmak istiyor
SAĞLIK KURULUŞUNUN GÖRÜŞÜ ALINACAK
Başarılı teknik adam, Perotti'nin beklenenden çok daha önce bu seviyeye gelmesi nedeniyle son derece mutlu. Arjantinli futbolcu, pazartesi günkü Antalyaspor maçında kadroda olmayı çok istiyor. Ancak Bulut, bu konuda aceleci davranmamaya kararlı. 45 yaşındaki teknik adam, sağlık kurulunun görüşünü aldıktan sonra Diego Perotti konusunda nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek.
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