Lyon'un radarındaki Ozan Tufan'ın aklı fikri şampiyonlukta

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Ozan tufan hakkında çıkan transfer haberlerini ciddiye almıyor. Tufan'ın tek önceliği sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak.

Olimpik Lyon'un baş gözlemcisi Cheyrou, Trabzonspor ile oynanan maçta Ozan Tufan'ı da mercek altına almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre, Cheyrou, çok beğendiği Milli yıldızı izlemeye ve izletmeye devam edecek. Ancak Ozan bununla hiç ilgilenmiyor. Şu anda transferi aklının ucundan bile geçirmeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun tek düşüncesi, Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak. Bunun için sadece saha içine konsantre olan Ozan Tufan, hakkında çıkan transfer iddialarını umursamıyor.

Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'

Erol Bulut, ideal stoper tandemini arıyor

Erol Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi?

Fenerbahçe'de Perotti zamanı

Mame Thiam hazır