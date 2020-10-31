Lyon'un radarındaki Ozan Tufan'ın aklı fikri şampiyonlukta

Olimpik Lyon'un baş gözlemcisi Cheyrou, Trabzonspor ile oynanan maçta Ozan Tufan'ı da mercek altına almıştı.
Sporx'te yer alan habere göre, Cheyrou, çok beğendiği Milli yıldızı izlemeye ve izletmeye devam edecek. Ancak Ozan bununla hiç ilgilenmiyor. Şu anda transferi aklının ucundan bile geçirmeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun tek düşüncesi, Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak. Bunun için sadece saha içine konsantre olan Ozan Tufan, hakkında çıkan transfer iddialarını umursamıyor.
Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.
Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.
Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.
Süperm Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fatih Terim'in tek hedefi kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak.