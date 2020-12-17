Galatasaray'da 5 isim Fatih Karagümrük maçında yok

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.
Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.
Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda maça çıkabilecek.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.
SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMINDAN BİRİ
Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu.
Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.