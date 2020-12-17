Son dakika haberi... Galatasaray'da Ryan Babel ve Radamel Falcao ile yollar ayrılıyor

Devre arası transfer döneminde transfer yapacak olan Galatasaray'ı rahatlatacak haberler peş peşe geliyor.
Transfer yapabilmek için maliyeti yüksek oyunculardan kurtulması gereken Galatasaray'da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
İLK MÜJDE FALCAO'DAN
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı. Falcao'nun MLS Ligi'ne gideceği iddiaları dolaşırken Meksika'dan sürpriz bir haber geldi.
Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edildi. Falcao'ya ilgi gösteren takımların adlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktarı çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.
İŞTE FALCAO'YU İSTEYEN TAKIMLAR
Meksika'dan bazı gazeteler bu takımların 'Monterrey' ve 'America' olduğunu, bazıları ise 'Cruz Azul' ya da 'Guadalajara' olabileceğini iddia etti.
52 GÜNDÜR KAYIP
Bu sezon da sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao 52 gündür formasından uzakta... Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G.Birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu.
Galatasaray'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falcao, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Formasını Diagne'ye kaptıran Falcao, Galatasaray'da yedek santrfor konumuna düştü. Karagümrük maçına yetişse bile kulübede oturacak. Eğer bu maçta da yer almazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı (29) eşitlenecek.
BİR GÜZEL HABER DE RYAN BABEL'DEN
Galatasaray'ın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Ryan Babel için kulüp aranıyordu. Sarı-kırmızılılara müjde Fransa'dan geldi. Marsilya'nın Hollandalı futbolcunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
MARSİLYA TEKLİF YAPTI, RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor. Galatasaray yönetimi Hollandalı futbolcu için kulübe resmi teklif yapılmasını bekliyor.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.