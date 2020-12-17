Son dakika haberi... Galatasaray'da Ryan Babel ve Radamel Falcao ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığına sebep olan ve geldikleri günden bu yana performanslarıyla eleştiri konusu olan Radamel Falcao ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor. İki yıldıza da talip çıktı. İşte detaylar...

Devre arası transfer döneminde transfer yapacak olan Galatasaray'ı rahatlatacak haberler peş peşe geliyor.

Transfer yapabilmek için maliyeti yüksek oyunculardan kurtulması gereken Galatasaray'da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.



İLK MÜJDE FALCAO'DAN



Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı. Falcao'nun MLS Ligi'ne gideceği iddiaları dolaşırken Meksika'dan sürpriz bir haber geldi.

Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edildi. Falcao'ya ilgi gösteren takımların adlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktarı çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.

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Meksika'dan bazı gazeteler bu takımların 'Monterrey' ve 'America' olduğunu, bazıları ise 'Cruz Azul' ya da 'Guadalajara' olabileceğini iddia etti.

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52 GÜNDÜR KAYIP

Bu sezon da sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao 52 gündür formasından uzakta... Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G.Birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu.



Galatasaray'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falcao, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Formasını Diagne'ye kaptıran Falcao, Galatasaray'da yedek santrfor konumuna düştü. Karagümrük maçına yetişse bile kulübede oturacak. Eğer bu maçta da yer almazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı (29) eşitlenecek.

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BİR GÜZEL HABER DE RYAN BABEL'DEN

Galatasaray'ın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Ryan Babel için kulüp aranıyordu. Sarı-kırmızılılara müjde Fransa'dan geldi. Marsilya'nın Hollandalı futbolcunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor. Galatasaray yönetimi Hollandalı futbolcu için kulübe resmi teklif yapılmasını bekliyor.

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