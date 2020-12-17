Galatasaray'da Salih Uçan ve Aytaç Kara'da karar verildi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.

Kiralık olan Oghenekaro Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı.

AYTAÇ OCAK'TA, SALİH YAZA

SABAH'ta yer alan habere göre, Salih Uçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon euro talep ediyor. Finansal Fair Play yüzünden ara transferde bonservis harcamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan Aytaç Kara için girişimde bulunacak.

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TUZLA'DAN GÖKCAN DA LİSTEDE

Aytaç Kara'nın bonservisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp ayrıca 1. Lig ekibi Tuzlaspor'daki performansıyla dikkat çeken orta saha Gökcan Kaya'yı gündemine aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol-5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da transfer listesinde.

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