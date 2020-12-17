Galatasaray'da Salih Uçan ve Aytaç Kara'da karar verildi

Kiralık olan Oghenekaro Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı.
AYTAÇ OCAK'TA, SALİH YAZA
SABAH'ta yer alan habere göre, Salih Uçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon euro talep ediyor. Finansal Fair Play yüzünden ara transferde bonservis harcamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan Aytaç Kara için girişimde bulunacak.
TUZLA'DAN GÖKCAN DA LİSTEDE
Aytaç Kara'nın bonservisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp ayrıca 1. Lig ekibi Tuzlaspor'daki performansıyla dikkat çeken orta saha Gökcan Kaya'yı gündemine aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol-5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da transfer listesinde.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.