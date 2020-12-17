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  • Son dakika haberi: Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Galatasaray, Roman Yaremchuk için devrede...
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 16:06
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Son dakika haberi: Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Galatasaray, Roman Yaremchuk için devrede...

Son dakika haberi: Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Galatasaray, Roman Yaremchuk için devrede...

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Radamel Falcao'yu gözden çıkaran ve forvet hattına transfer yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Gent forması giyen Roman Yaremchuk için kış transfer döneminde görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. Cimbom'un bu transferde rakipleri ise Portekiz'den Sporting ve İtalya'dan Roma...

Devre arası golcü arayışına hız veren Galatasaray, listesine Roman Yaremchuk'u ekledi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Gent forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan biri olarak Galatasaray aktarılıyor.

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Portekiz basını 25 yaşındaki golcünün, özellikle Sporting'in transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütecek diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimleri geçiyor. A Bola, Galatasaray ve Roma'nın oyuncuyu istediğine yönelik haberine bugün çıkan baskısında yer verdi.

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LİGDE 13 MAÇ 9 GOL

2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon euro karşılığında Gent'e transfer olan 1.91'lik golcü, sergilediği performansla değerini yükseltmeyi başarmıştı. Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yaremchuk, sezonda toplam ise 20 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapmış durumda. 

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