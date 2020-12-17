Son dakika haberi: Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Galatasaray, Roman Yaremchuk için devrede...

Devre arası golcü arayışına hız veren Galatasaray, listesine Roman Yaremchuk'u ekledi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Gent forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan biri olarak Galatasaray aktarılıyor.
HABERİ BİRİNCİ SAYFADAN VERDİLER
Portekiz basını 25 yaşındaki golcünün, özellikle Sporting'in transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütecek diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimleri geçiyor. A Bola, Galatasaray ve Roma'nın oyuncuyu istediğine yönelik haberine bugün çıkan baskısında yer verdi.
LİGDE 13 MAÇ 9 GOL
2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon euro karşılığında Gent'e transfer olan 1.91'lik golcü, sergilediği performansla değerini yükseltmeyi başarmıştı. Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yaremchuk, sezonda toplam ise 20 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapmış durumda.
A BOLA'NIN BUGÜNKÜ BİRİNCİ SAYFASI
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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