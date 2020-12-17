Son dakika haberi: Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Galatasaray, Roman Yaremchuk için devrede...

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Ozan Tufan bombası! İşte yeni takımı... Son dakika: Ozan Tufan bombası! İşte yeni takımı... Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.



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• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.

• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.

• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle... Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle... Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.

Stoper operasyonu başladı: 3 isim ön planda Stoper operasyonu başladı: 3 isim ön planda Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.