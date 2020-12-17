Galatasaray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı

Türkiye'da Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'e eski kulübü Galatasaray'dan transfer teklifi geldi.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren oyuncu tekrar takımına geri dönmüştü.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Sporx'in Arap basınından aktardığına göre, Al-Ittihad teknik direktörü Fabio Carille, Rodrigues için gelen tüm tekliflerin geri çevrilmesini istedi. Bu teklifler arasında Galatasaray'ın satın alma ya da kiralama teklifleri de vardı.
Brezilyalı teknik direktörün isteği üzerine oyuncuyla 2 yıl daha sözleşme yapılmasının zemini hazırlanıyor.
Rodrigues'in hali hazırda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
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