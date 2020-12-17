Fatih Karagümrük, Galatasaray'a hazır

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.
Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.
Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.
Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray ise çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Galatasaray, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına da başladı. Kartaş, Çin'de forma giyen Graziano Pelle için temas kurdu.