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  • 17 Aralık 2020 Perşembe 10:02
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Fatih Karagümrük, Galatasaray'a hazır

Fatih Karagümrük, Galatasaray'a hazır

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AA

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Galatasaray ve Fatih Karagümrük, ligde 37 yıl sonra karşı karşıya

Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray ise çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Galatasaray, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

Galatasaray'da 5 isim Fatih Karagümrük maçında yok

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