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  • 17 Aralık 2020 Perşembe 09:59
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Galatasaray ve Fatih Karagümrük, ligde 37 yıl sonra karşı karşıya

Galatasaray ve Fatih Karagümrük, ligde 37 yıl sonra karşı karşıya

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AA

Süper Lig'in 13. haftasında birbirine rakip olacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.

Galatasaray'da 5 isim Fatih Karagümrük maçında yok

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.

Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.

Fatih Karagümrük, Galatasaray'a hazır

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti.

İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.

İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.

SON RANDEVU YAKLAŞIK 37 YIL ÖNCE

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.

 İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

SezonGalatasaray'ın sahasıF. Karagümrük'ün sahası
1959 1-0 2-3
1959-1960 2-1 1-0
1960-1961 3-0 0-0
1961-1962 0-0 2-3
1962-1963 1-0 1-5
1983-1984 3-2 0-4

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