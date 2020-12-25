Erman Toroğlu'ndan olay yorum: 40 yıldır bir örgüt var, bu kanseri kesip atmamız lazım

Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını, Süper Lig gündemini ve Fatih Terim'in cezasını A Spor'da değerlendirdi.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Başakşehir ve Fenerbahçe başkanını dinledim, zannedersiniz ki bu işler uzayda. Fenerbahçe başkanı da, Başakşehir başkanı da bu işi köküne kadar biliyor. Bu işi sporun içinden gelen insanlar da biliyor. İki tarafta da oynadığım için söyleyeyim, hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."

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"40 YILDIR BİR ÖRGÜT VAR"

"Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var. Hakemliğe girme sebebim bu örgüt. 83'de bir Fenerbahçe maçından sonra, futbolculuğu bitirirsem hakem olacağım, bu işi temizleyeceğim dedim ve 83'te hakem oldum. Hakem olduktan sonra çok mücadele verildi. Hasan Doğan diye bir adam geldi, o çok radikal işler yapmaya kalktı, ondan sonra radikal işler kalmadı. Herkes kendine sempatik gelen hakemlerle yürümeye kalktılar. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç hakemleri bilmiyor mu, istihbarat gelmiyor mu, köküne kadar geliyor ama kendi lehlerine olunca çok güzel, sonra kötü."

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"NEREYE BAKARSANIZ TORPİL"

"Nereye baksanız babadan oğula, nereye baksanız akraba, nereye baksanız torpil çıkıyor. Başkanların hepsi hakem alemini çok iyi biliyor. Alayı çok iyi biliyor. Temizlik oluyor mu, oluyor, iyiye gidiyor mu, gidiyor ama ideal mi? Değil. Dün akşam bir hakem faciası yaşandı. X, Y, Z takıma olması önemli değil ama bunlara hazırlıklı olalım. Bu hakemlerle bunun olmama ihtimali yok. Dün akşamki hakem, hakem değil. Bu işi bilmiyordum, girdim, güzel işmiş diyor. Bunun babası gözlemci, yeni çıkan kurala göre gözlemcilik yapmıyor. Ne muazzam babalar, ne muazzam hakemler varmış."

"BÜYÜK KULÜP HİÇ KONUŞMASIN"

"Uyanın, bugün sana, yarın ona. Yok Ali Koç, yok Galatasaray... Galatasaray açıklama yapıyor; Kapkara. Galatasaray da kapkara olmadı mı? Hep Fener mi, hep Galatasaray mı? Hepiniz karasınız aslında, tencere dibin kara, seninki benden kara. 3 büyük kulüp hiç konuşmasın. İçki masalarında neler konuşuyorsunuz ama televizyonlarda konuşamıyorsunuz. Bazı şeyler acı, yoksa bu işler devam edecek, gidecek."

"ESKİDEN SATILIK HAKEMLER VARDI"

"Futbolculuğumda da, hakemliğimde de satılık hakemler vardı, şu anda satılık hakemlerin olduğuna inanmıyorum ama kişilik olarak noksan, şahsiyet olarak tavır koyamayan, hakem olamayacak tipler var. Hakem olunmaz, hakem doğulur. Kuralları öğretirim ama size küfür edeni, sizi tahrik edeni, sizi aşağılayanı atmayı öğretemem ben."

"EN AZ 8-9 MAÇ CEZA ALMALIYDI"

"Fatih Terim'e verilen ceza az, en az 8-9 maç verilmesi lazımdı. Şimdi bir de Tahkim'e gider, 3'e iner. Ben zaten Takim'e gidip de 'Sana 5 maç az, 8 maç verelim' dediğini duymadım. Hiç kaldırım yok, hep indirim var."

"LARIN'IN POZİSYONU ÇOK NET GOL"

"Larin'in pozisyonu çok net gol. Ben o hakemin düdüğüne yıllardır inanmıyorum. Ben olsam, o hakeme yıllardır düdük çaldırmam. O hakemin şeklini iyi biliyorum. İzmir'e geldim, hakemliğimi bitirirseniz borçlarımı ödeyemem, bu işi nasıl yaparız diyen bir adam."