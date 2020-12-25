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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 11:29
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Fatih Terim'in gazabına uğrayan Luyindama'dan flaş hamle

Fatih Terim'in gazabına uğrayan Luyindama'dan flaş hamle

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Galatasaray'da antrenmanlara ve eylül ayında Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına geç kalan Luyindama'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle Kongolu yıldızın takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray’da bu sezon önce özel maça sonra da idmana geçen kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından sert şekilde uyarılan Luyindama yaşananlardan ders çıkardı.

Demokratik Kongolu futbolcu idmanlara geç kalmamak için evini değiştirdi. Florya’ya yakın olduğu Bahçelievler’de bir ev alan 26 yaşındaki futbolcunun bu adımı takımda kalacağı şeklinde de yorumlandı. Everton ile adı anılan tecrübeli oyuncunun attığı bu adımla “Burada kalıyorum” mesajı verirken, disiplin konusunda da daha hassas hareket etmesi bekleniyor.

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FORMAYI KAPTIRMIŞTI

Hatay ile yapılan özel maçta stada geç kalan ve bu yüzden azar işiten Luyindama’nın ikinci vukuatı ise Çaykur Rizespor maçı öncesi yaşanmıştı. Uyarılardan ders almayan ve disiplinsiz davranan sarı-kırmızılı futbolcu formasını Donk’a kaptırmıştı.

Marcao’nun yokluğunda yeniden formasına kavuşan Luyindama yeni bir sayfa açtı.

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