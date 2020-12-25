Fatih Terim'in gazabına uğrayan Luyindama'dan flaş hamle

Galatasaray’da bu sezon önce özel maça sonra da idmana geçen kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından sert şekilde uyarılan Luyindama yaşananlardan ders çıkardı.
Demokratik Kongolu futbolcu idmanlara geç kalmamak için evini değiştirdi. Florya’ya yakın olduğu Bahçelievler’de bir ev alan 26 yaşındaki futbolcunun bu adımı takımda kalacağı şeklinde de yorumlandı. Everton ile adı anılan tecrübeli oyuncunun attığı bu adımla “Burada kalıyorum” mesajı verirken, disiplin konusunda da daha hassas hareket etmesi bekleniyor.
FORMAYI KAPTIRMIŞTI
Hatay ile yapılan özel maçta stada geç kalan ve bu yüzden azar işiten Luyindama’nın ikinci vukuatı ise Çaykur Rizespor maçı öncesi yaşanmıştı. Uyarılardan ders almayan ve disiplinsiz davranan sarı-kırmızılı futbolcu formasını Donk’a kaptırmıştı.
Marcao’nun yokluğunda yeniden formasına kavuşan Luyindama yeni bir sayfa açtı.
Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da antrenmanlara ve eylül ayında Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına geç kalan Luyindama'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle Kongolu yıldızın takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişte takıma destek vermek için haftalardır Samandıra'da kamp kurmuştu. Başakşehir galibiyeti ve bay haftası, Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonuna yönelmesi için fırsat oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçtan men cezası verdi.
Antrenmanlarda ve Başakşehir maçında sol açıkta oynayan Caner Erkin, yeni mevkisinde fırtına gibi esti.