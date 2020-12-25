Son dakika haberi: Yıldız futbolcu için flaş yorum: Halı sahaya çağırmam

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrasında eski futbolcu olan ve yorumculuk yapan Tümer Metin, karşılaşmayı yorumladı.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u eleştirdi. İşte Tümer Metin'in açıklamaları:

"ALEX VE HAGİ'NİN OYNAYAMAYACAĞI TAKIMDA..."



"Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. "Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?" sorusuna Sergen hoca, "Şu an oynatamayız, şimdi devir değişti" yanıtını verdi. Sergen hoca kendini de koyarak "Ben dahil oynayamam şu anda." dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık.

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"NECİP'İ HALI SAHAYA ÇAĞIRMAM, AMA..."



Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, ben zamanında şunları yaptım yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, gel oynayalım demem. Ama katkısı başımla beraber.



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"GİRECEKSİN, YIKACAKSIN..."



"Oğuzhan diyor ki, 'Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın' Sergen Hoca da diyor ki 'Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın.' Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok."



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"FUTBOL NEREYE GİDİYOR?"



"Bu, başka bir paradoksu da beraberinde getiriyor. 'Futbol nereye gidiyor'u da soracağız herhalde bir yandan. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamadığı bir futbolun aslında izleyenler arasında da çok fazla yeri yok. Messi oynamasın, koşanlar oynasın demek gibi bu."



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"SERGEN HOCA ORADA BENCE KENDİNCE BİR ŞEY ANLATMAYA ÇALIŞIYOR"



"Sergen hoca orada bence kendince bir şey anlatmaya çalışıyor. Oyuncunun mücadele etmesi, koşması, ikili mücadelede ayakta kalması... Evet günümüz futbolu bunu istiyor ama şöyle bir şey de istiyor; oyuncular koşacak ama biri gelecek oyunu değiştirecek, seyri güzel bir iş haline getirecek, taraftarlar izlerken keyif alacak."

