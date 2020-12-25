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  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın isyan etmişti... Ankaragücü-Beşiktaş maçında yayıncı kuruluştan flaş hamle
  • 25 Aralık 2020 Cuma 09:42
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Son dakika haberi: Sergen Yalçın isyan etmişti... Ankaragücü-Beşiktaş maçında yayıncı kuruluştan flaş hamle

Son dakika haberi: Sergen Yalçın isyan etmişti... Ankaragücü-Beşiktaş maçında yayıncı kuruluştan flaş hamle

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Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Başkentte 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, başkentte MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti fakat başkentte geceye damga vuran bir pozisyon vardı ki uzun süre konuşuldu: Siyah-beyazlıların 23. dakikada sayılmayan golü....

Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ta güzel günler: 6 maç 5 galibiyet

LARIN ATTI SAYILMADI! TARTIŞMALI GOL...

Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu. İptal edilen gol ile ilgili yayıncı kuruluştan flaş bir hamle geldi.

HAKEM DÜDÜĞÜNÜN SESİNİ YAYINA VERDİ

Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi. Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.

GÜNTEKİN ONAY: VAR DEVREYE GİREMİYOR, HAKEM GOL OLMASINI BEKLEMEDİ

Programda konuşan Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde enteresan detay var. Hakem, daha top ağlarla buluşmadan faul düdüğünü çalıyor ve statü gereği VAR, burada devreye giremiyor. Gol olmasını beklemedi. Hakem Özkahya, VAR'ın önünü kesmiş oldu." ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü de pozisyonla ilgili olarak devre arasında bir paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş kulübü tartışmalı pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında "Cyle Larin'in faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golü." ifadelerini kullandı.

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