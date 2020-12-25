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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 10:01
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Fenerbahçe, ilk transferini yapıyor

Fenerbahçe, ilk transferini yapıyor

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Hürriyet

Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü

Ara transfer döneminin başlayacağı 5 Ocak 2021 öncesi Fenerbahçe düğmeye bastı.

Önceliği savunma ve kanat bölgeleri olan sarı-lacivertlilerin Norveç Ligi'nde Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'e kanca attığı öğrenildi.

Bodo Glimt formasıyla bu sezon oynadığı 28 lig maçında 19 gol, 24 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle de Kanarya'nın ilk tercihleri arasına girmiş durumda.

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MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Danimarkalı futbolcunun menajeri Pinhas Zahavi ile görüştüğü belirtilirken, ara transferde işi bitirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen ocak ayında Norveç kulübüne az bir bedel ödeyip, transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Philip Zinckernagel, bu sezon Bodo formasıyla 43 gole direkt katkı sağladı. 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 24 de asist yaptı.

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