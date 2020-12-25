Fenerbahçe, ilk transferini yapıyor

SPOR GÜNDEMİ

Hedefindeki isimler belli! F.Bahçe'de operasyon başlıyor Hedefindeki isimler belli! F.Bahçe'de operasyon başlıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişte takıma destek vermek için haftalardır Samandıra'da kamp kurmuştu. Başakşehir galibiyeti ve bay haftası, Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonuna yönelmesi için fırsat oldu.

Dilmen'den Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar? Dilmen'den Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar? Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 5 maç men cezasını yorumladı. Gözlemci raporlarının değiştirildiğine çok kez şahit olduğunu dile getiren Dilmen, “Talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Önemli olan bu maçın temsilci raporları değişti mi, değişmedi mi?” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu için flaş yorum: Halı sahaya çağırmam Yıldız futbolcu için flaş yorum: Halı sahaya çağırmam Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.

Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü

İşte Caner Erkin'in yeni mevkisi İşte Caner Erkin'in yeni mevkisi Antrenmanlarda ve Başakşehir maçında sol açıkta oynayan Caner Erkin, yeni mevkisinde fırtına gibi esti.