İşte Caner Erkin'in yeni mevkisi

Pelkas cezalı, Perotti de sakat olunca Erol Bulut sol açık için yeni bir arayışa girdi. Bu bölgede Ferdi de oynayabiliyor ancak Bulut, takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmek istediği için orta sahanın soluna Caner Erkin’i hazırladı. Bu bölge aslında Caner için yeni değil.
EROL BULUT İNANDI
Tecrübeli oyuncu, alt yapıdan itibaren sol açık oynayarak adından söz ettirse de yıllardır sol bekte görev yaptı. Ancak Erol Bulut, öğrencisinin yeni görevinde başarılı olacağına inanarak Başakşehir maçı öncesi idmanlarda kendisini bu bölgede oynattı.
KİLİT NOKTA: SAVUNMAYA DESTEK
Caner Erkin, zorlu mücadelede de Novak’ın önünde oynadı. Bunun bir avantajı, 32 yaşındaki futbolcunun savunmaya verdiği destek oldu. Ancak asıl etkisi hücumda görüldü. Caner, karşısında oynayan Rafael’e adeta sahayı dar etti.
İTİCİ GÜÇ
Yıldız futbolcu, takımının kaydettiği 4 golün 3’ünde bir şekilde katkı sağladı. Nazım, Caner’in ortasında Volkan’ın güçlükle çeldiği topu ağlara yolladı. Tisserand’ın golü, yıldız futbolcunun ortasıyla geldi. Gustavo ise Caner’in asistinde golünü attı. Caner Erkin, saha içinde performansının yanı sıra hırsıyla arkadaşları için itici güç olmayı da başardı.
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