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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 11:15
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Emre Belözoğlu, listesini hazırladı: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor

Emre Belözoğlu, listesini hazırladı: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişte takıma destek vermek için haftalardır Samandıra'da kamp kurmuştu. Başakşehir galibiyeti ve bay haftası, Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonuna yönelmesi için fırsat oldu.

Fenerbahçe'nin genç sportif direktörü Emre Belözoğlu, 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Öncelik kadroyu tercübeli ve lider karakterli bir stoper ile takviye etmek. Belözoğlu ve ekibi, stoper transferini fazla vakit kaybetmeden tamamlamak için hareket geçti.

Fenerbahçe, ilk transferini yapıyor

İŞTE O İSİMLER

Napoli forması giyen Nikola Maksimovic, Arsenal’in Yunan yıldızı Sokratis Papastathopoulos ve Roma’lı Sambacısı Juan Jesus, listenin başındaki isimler. Sarı-Lacivertliler ayrıca uygun ekonomik koşullarda bir kanat oyuncusu da alabilir.

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