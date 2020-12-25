Emre Belözoğlu, listesini hazırladı: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor

Fenerbahçe'nin genç sportif direktörü Emre Belözoğlu, 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Öncelik kadroyu tercübeli ve lider karakterli bir stoper ile takviye etmek. Belözoğlu ve ekibi, stoper transferini fazla vakit kaybetmeden tamamlamak için hareket geçti.
İŞTE O İSİMLER
Napoli forması giyen Nikola Maksimovic, Arsenal’in Yunan yıldızı Sokratis Papastathopoulos ve Roma’lı Sambacısı Juan Jesus, listenin başındaki isimler. Sarı-Lacivertliler ayrıca uygun ekonomik koşullarda bir kanat oyuncusu da alabilir.
Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 5 maç men cezasını yorumladı. Gözlemci raporlarının değiştirildiğine çok kez şahit olduğunu dile getiren Dilmen, “Talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Önemli olan bu maçın temsilci raporları değişti mi, değişmedi mi?” ifadelerini kullandı.
Antrenmanlarda ve Başakşehir maçında sol açıkta oynayan Caner Erkin, yeni mevkisinde fırtına gibi esti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçtan men cezası verdi.
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek, üst üste 2'nci galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti.
İspanyol basını, Diego Costa'nın ocak ayında kesin olarak Atletico Madrid'den ayrılacağını yazdı.