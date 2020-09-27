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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 08:00
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1,3 milyar liralık çılgın derbi! İşte muhtemel 11'ler

1,3 milyar liralık çılgın derbi! İşte muhtemel 11'ler

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AKŞAM

Türkiye bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Kimin kazanacağı merak edilirken, iki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL...

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Lacivertliler’in önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre; Kanarya, 74 milyon 180 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde 3. sırada yer alıyor. Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.

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EN DEĞERLİSİ SAMATTA

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon. Fenerbahçe’nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta’nın değeri 9 milyon 500 bin euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Altay Bayındır’ın 8, Luis Gustavo’nun da 6 milyon euro değeri var.

Mbwana Samatta Bulut'lu

KANARYA TAM KADRO

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca Omar Elabdellaoui’nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli’nin de 5,5 milyon euro piyasa değeri yer alıyor. Cim-Bom’un en değerlisi olan Marcelo Saracchi’nin sakatlığı bulunuyor. Emre Akbaba da arkadaşlarını yalnız bırakacak. Deplasman ekibi Fenerbahçe ise derbiye tam kadro çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Belhanda, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Radamel Falcao

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Mame Thiam, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Jose Ernesto Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta

SAAT: 19:00

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN Sports 1

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