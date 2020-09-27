1,3 milyar liralık çılgın derbi! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Lacivertliler’in önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre; Kanarya, 74 milyon 180 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde 3. sırada yer alıyor. Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.
EN DEĞERLİSİ SAMATTA
Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon. Fenerbahçe’nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta’nın değeri 9 milyon 500 bin euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Altay Bayındır’ın 8, Luis Gustavo’nun da 6 milyon euro değeri var.
KANARYA TAM KADRO
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca Omar Elabdellaoui’nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli’nin de 5,5 milyon euro piyasa değeri yer alıyor. Cim-Bom’un en değerlisi olan Marcelo Saracchi’nin sakatlığı bulunuyor. Emre Akbaba da arkadaşlarını yalnız bırakacak. Deplasman ekibi Fenerbahçe ise derbiye tam kadro çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Belhanda, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Radamel Falcao
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Mame Thiam, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Jose Ernesto Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta
SAAT: 19:00
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports 1
'Coşku sadece 20 dakika sürdü'
Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi.