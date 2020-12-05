Son dakika haberi: Koşar adım zirveye! 3-0

AKŞAM

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Aslan, Mbaye Diagne, Pablo Santos ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ile maç fazlasıyla da olsa puanları eşitledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan ve birkaç tehlikeli pozisyon geliştiren Galatasaray, 32. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısına da iyi giren Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Müsabakanın 64. dakikasında Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 üstün tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. maçında 7. galibiyetini aldı. Ligde 2 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 23 puana ulaştı ve 1 maç eksiği olan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Ligde 3 maçı eksik olan Atakaş Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

SON 6 MAÇINDA MAĞLUP OLMADI



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet görmedi.

Ligde son yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Ligin 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, son olarak Hatayspor karşılaşmasında da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

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DIAGNE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Sarı-kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, arka arkaya 3 lig maçında da gol attı.

Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü 9. haftada Hes Kablo Kayserispor'a atan Diagne, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında da 3 kez ağları sarstı. Atakaş Hatayspor maçında da fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Diagne, attığı golden sonra geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'un milli takım formasını kaldırarak vatandaşını andı.

Mbaye Diagne: Benim için gol atmak çok önemli

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI



Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Kerem, maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Kerem'in attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yapılan Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi

TERİM, GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDE 1000 GOL GÖRDÜ



Galatasaray'da Atakaş Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin 32. dakikada kaydettiği golle teknik direktör Fatih Terim, görevde olduğu yıllarda bininci golüne ulaştı.

Fatih Terim’in Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan bin golün 775'i lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında gördüğü bin gol, 115 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Rakip oyuncular 24 kez ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.

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İKİ FUTBOLCUNUN BAŞI KANADI



Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Atakaş Hatayspor'da ise Pablo Santos'un kafasında açılma meydana geldi.

Müsabakanın 88. dakikasındaki hava topu mücadelesinde çarpışan iki futbolcunun kafası kanadı. Oyuncular, yapılan müdahalelerin ardından bandajla maça devam etti.

Fatih Terim'le 1000. gol Diagne'den

HATAYSPOR, 2. KEZ KAYBETTİ



Atakaş Hatayspor, bu sezon ligde 2. kez mağlup oldu.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 11. haftaya kadar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 7 maça çıkabilen Hatayspor, üçer galibiyet ve beraberlik ile bir yenilgi aldı.

Ligin 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan bordo-beyazlı takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 2. yenilgisini yaşadı.

Diagne, Falcao'yu solladı

ATAKAŞ HATAYSPOR, SON 10 DAKİKA BİR KİŞİ EKSİK



Konuk takım, maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maçın 58. dakikasında Adama Traore'nin yerine oyuna dahil olan Gökhan Karadeniz, 73 ve 80. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Gökhan, sahada 22 dakika kalabildi.

Sofiane Feghouli'den 3. asist

TERİM, RİZE MAÇININ 11'İNİ KORUDU

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi.

Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FALCAO, SARACCHI, BABEL VE ELABDELLAOUI YİNE YOK

Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.

DIAGNE, DİOP'U UNUTMADI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.

Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.

Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.

17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popov'a rağmen topu göğsüyle kontrol eden Diagne, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor yarı alanının ortalarından kazanılan faul atışını Emre Kılınç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sağ çaprazda Oğulcan Çağlayan kafayla vurdu. Kale sahasına gelen top, Santos'un ters vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem Aktürkoğlu), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane (Dk. 67 Ribeiro), Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan Karadeniz), Selim Ilgaz (Dk. 67 Boupendza), Akintole (Dk. 85 Barbosa), Diouf

Goller: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diagne, Dk. 59 Marcao, Dk. 69 Emre Taşdemir (Galatasaray)

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