  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 00:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız?

Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız"

Paylaş

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dimen %100 Futbol'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir anıyı paylaştı. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Dilmen, Euro 2008 zamanında Fatih Terim'in kendisini eleştirdiği için aradığını ve "25 kupayı ne yapacağız" dediğini anlattı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında 3-0 sarı-kırmızılıların kazandığı Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın son iki maçına değinen ve Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor'un sarı-kırmızılılara karşı herhanhi bir tehdit oluşturamadığının altına çizen Dilmen, maçın ilk yarısı için şu değerlendirmelerde bulundu:

Gol şansı bile yaratamadılar. İlla ki karşı karşıya olması gerekmez. Bence Hatay kenarlardan iyi geldi ve son pasları iyi yapamadılar. Hatay 4 kere bu şekildeyse, Galatasaray da 8 kere geldi. Onlar da son paslarda başarısızdı, bundan dolayı da Rize'deki üretkenlik yoktu. Diagne de Falcao'ya 'Sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin ama ben de iyi golcüyüm' mesajını verdi. Orada Feghouli'nin de ip gibi pası vardı. Havadan gelen topa çıkacaksın, göğsünle indirip vuracaksın... Kolay değil bu... Feghouli'ye Emre Akbaba ve Kılınç da destek olursa farkı artırabilirler ama Hatay da çok ilginç geliyor. Klasik sözümü söyleyeyim, Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. 'Hatay gol atmadan bu maçı bitirmez' de diyemiyorum.

Son dakika haberi: Koşar adım zirveye! 3-0

"HASTA FENERLİ BİRİ OLARAK..."

Maçın ikinci yarısı için ise Rıdvan Dilmen, "Keyifli bir maç oldu. Genelde seyircisiz maçlar böyle olmaz. Tempo da düşük olur. Son haftalarda Galatasaray hücum presleriyle rakiplerini yeniyor. Rize maçı da tek taraflıydı. Bugün Hatay da kapanarak değil, hücumla direnç göstermeye çalıştı. Çarpıcı bir oyun oynadılar. Son pasları yapamadılar. Direğin dibinden gidenler, vuramadıkları pozisyonlar... Bu lige uygun oyuncuları da var. Ama Galatasaray'ın da 7-8 pozisyonu var. Fatih hoca bugün daha da keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli olan biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: Kafamızda bazı şeyler var

"FALCAO, 'İYİ Kİ GİTTİ' DERLER"

Radamel Falcao'nun Galatasaray forması altındaki istikrarsız performansına da değinen Dilmen, "Falcao değerli bir oyuncu ama bugün gitmek istese oyuncu açısından değil, kulüp olarak 'iyi ki gitti' derler yani. Bunu açıkça konuşmak gerekir. Verime baktığımız zaman papatya falı gibi; bir var bir yok." dedi.

Dilmen şöyle devam etti:

İsmi Falcao da olsa Diagne'yi oynatmazsa kesin problem olur. Kötü insan olduğu için söylemiyorum. Oyuncunun profili bu. İkisinin de bir özelliği var forvet arkası oynayacak hiç özellikleri yok, bunlar tipik golcü.

"CV'Sİ EN GÜÇLÜ ADAM"

Fatih Terim'in mütevazılıktan bu günlere geldiğini ifade eden Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen her gün görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. Hoca bana 'Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız' dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam olarak herkesin abisidir." dedi.

Diagne, Falcao'yu solladı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Terim'den Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız?
Terim'den Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız?

Terim'den Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız?

'Kafamızda bazı şeyler var'
'Kafamızda bazı şeyler var'

'Kafamızda bazı şeyler var'

Koşar adım zirveye! 3-0
Koşar adım zirveye! 3-0

Koşar adım zirveye! 3-0

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Tosic dönüyor mu? Beşiktaş'tan açıklama geldi
Tosic dönüyor mu? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Tosic dönüyor mu? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.

'Aksiyon alanında etkili olamadık'
'Aksiyon alanında etkili olamadık'

'Aksiyon alanında etkili olamadık'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir yine kayıp! Galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Başakşehir yine kayıp! Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Başakşehir yine kayıp! Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

'Adeta bir rüya gibi'
'Adeta bir rüya gibi'

'Adeta bir rüya gibi'

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Konyaspor, Erzurumspor'a geçit vermedi
Konyaspor, Erzurumspor'a geçit vermedi

Konyaspor, Erzurumspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

'G.Saray'a çok teşekkür ediyorum'
'G.Saray'a çok teşekkür ediyorum'

'G.Saray'a çok teşekkür ediyorum'

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.