Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e: 25 kupayı ne yapacağız?

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dimen %100 Futbol'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir anıyı paylaştı. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Dilmen, Euro 2008 zamanında Fatih Terim'in kendisini eleştirdiği için aradığını ve "25 kupayı ne yapacağız" dediğini anlattı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında 3-0 sarı-kırmızılıların kazandığı Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın son iki maçına değinen ve Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor'un sarı-kırmızılılara karşı herhanhi bir tehdit oluşturamadığının altına çizen Dilmen, maçın ilk yarısı için şu değerlendirmelerde bulundu:

Gol şansı bile yaratamadılar. İlla ki karşı karşıya olması gerekmez. Bence Hatay kenarlardan iyi geldi ve son pasları iyi yapamadılar. Hatay 4 kere bu şekildeyse, Galatasaray da 8 kere geldi. Onlar da son paslarda başarısızdı, bundan dolayı da Rize'deki üretkenlik yoktu. Diagne de Falcao'ya 'Sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin ama ben de iyi golcüyüm' mesajını verdi. Orada Feghouli'nin de ip gibi pası vardı. Havadan gelen topa çıkacaksın, göğsünle indirip vuracaksın... Kolay değil bu... Feghouli'ye Emre Akbaba ve Kılınç da destek olursa farkı artırabilirler ama Hatay da çok ilginç geliyor. Klasik sözümü söyleyeyim, Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. 'Hatay gol atmadan bu maçı bitirmez' de diyemiyorum.

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"HASTA FENERLİ BİRİ OLARAK..."

Maçın ikinci yarısı için ise Rıdvan Dilmen, "Keyifli bir maç oldu. Genelde seyircisiz maçlar böyle olmaz. Tempo da düşük olur. Son haftalarda Galatasaray hücum presleriyle rakiplerini yeniyor. Rize maçı da tek taraflıydı. Bugün Hatay da kapanarak değil, hücumla direnç göstermeye çalıştı. Çarpıcı bir oyun oynadılar. Son pasları yapamadılar. Direğin dibinden gidenler, vuramadıkları pozisyonlar... Bu lige uygun oyuncuları da var. Ama Galatasaray'ın da 7-8 pozisyonu var. Fatih hoca bugün daha da keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli olan biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim." ifadelerini kullandı.

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"FALCAO, 'İYİ Kİ GİTTİ' DERLER"

Radamel Falcao'nun Galatasaray forması altındaki istikrarsız performansına da değinen Dilmen, "Falcao değerli bir oyuncu ama bugün gitmek istese oyuncu açısından değil, kulüp olarak 'iyi ki gitti' derler yani. Bunu açıkça konuşmak gerekir. Verime baktığımız zaman papatya falı gibi; bir var bir yok." dedi.



Dilmen şöyle devam etti:

İsmi Falcao da olsa Diagne'yi oynatmazsa kesin problem olur. Kötü insan olduğu için söylemiyorum. Oyuncunun profili bu. İkisinin de bir özelliği var forvet arkası oynayacak hiç özellikleri yok, bunlar tipik golcü.

"CV'Sİ EN GÜÇLÜ ADAM"

Fatih Terim'in mütevazılıktan bu günlere geldiğini ifade eden Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen her gün görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. Hoca bana 'Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız' dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam olarak herkesin abisidir." dedi.

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