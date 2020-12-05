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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 21:38
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Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi

Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi

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Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Atakaş Hatayspor maçında sarı-kırmızılı takım adına bir golün altına imza attı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." dedi.

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