Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi

Galatasaray'ın genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Atakaş Hatayspor maçında sarı-kırmızılı takım adına bir golün altına imza attı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." dedi.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Teknik Direktör Fatih Terim'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı.
Galatasaray'ın gol kralı forveti Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların attığı son 6 golün 5'ine imza attı. Diagne, bu performansıyla Radamel Falcao'yu geride bıraktı.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.