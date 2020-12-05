Koşar adım zirveye! 3-0

AKŞAM

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Aslan, Mbaye Diagne, Pablo Santos ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ile maç fazlasıyla da olsa puanları eşitledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor

32' Mbaye Diagne

64' Pablo (K.K.)

90+3' Kerem Aktürkoğlu

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Galatasaray 4-1-4-1, Hatayspor 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.

3' Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

5' Galatasaray'da ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın ortasında savunma topu son anda kornere gönderdi.

9' Galatasaray'da Diagne, Yusuf'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

11' Marcao'nun kısa düşen pasında topu kazanan Hatayspor'da, Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15' Hatayspor'da Akintula sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi ama Marcao izin vermedi.

24' Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

32' Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında arka direkte topu göğsüyle yumuşatan Diagne'nin vuruşunda top üst direğe de çarpıp ağlarla buluştu.

37' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında Arka direkte uygun durumda bulunan Emre Taşdemir topu kontrol etmek isterken ayağında topu aştı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47' Orta sahada topu rakibinden çalan Diagne ceza sahasına kadar topla ilerledi. Diagne'nin ceza sahası dışına çıkardığı topta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in vuruşunda top üstten auta gitti.

52' Galatasaray çok net kaçırdı. Emre Akbaba'nın yerden pasında kale önünde bomboş pozisyonda olan Diagne topu dışarı attı.

58' Galatasaray'da Marcao, Diouf'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

62' Hatayspor gole yaklaştı! Akintola'nın yerden ortasında kaleci Fatih seken topta ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Selim Ilgaz'ın şutunda top yandan auta gitti.

64' Sol kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın çevirdiği topta Santos topu kendi ağlarına gönderdi.

80' Gökhan Karadeniz, Sekidika'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.

Maç 3-0 sona erdi.

TERİM, RİZE MAÇININ 11'İNİ KORUDU

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ



Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi.

Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FALCAO, SARACCHI, BABEL VE ELABDELLAOUI YİNE YOK



Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.

DIAGNE, DİOP'U UNUTMADI



Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.

Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.

Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.