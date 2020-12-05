Son dakika haberi: Tosic dönüyor mu? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Dusko Tosic ile İstanbul'da bir araya geldi.
Sporx'te yer alan habere göre, Tosic için transfer iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.
"SADECE SOHBET, TRANSFER YOK"
Beşiktaş Yöneticisi açıklamasında; "Dusko Tosic, Çin'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık." dedi.
Sırp stoper Dusko Tosic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde iki kez Süper Lig şampiyonu olmuştu.
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