Marcao: Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Hatayspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Galatrasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Marcao, "Defans bloğunun bir üyesi olarak gol yememiş olmaktan ötürü mutlu oldum. Hocamız da bizi defansif açıdan çok çalıştırıyor. Takım savunması olarak daha da üzerine koyuyoruz. Kaliteli bir takımız. Pozisyon geliyor, atıyoruz. Savunmada da böyle olmamız beni çok mutlu etti." dedi.

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"HOCAMA AYRI PARANTEZ"

Fatih Terim'e de teşekkür eden Marcao, "Bir futbolcu olarak 2016-2020 yılları arasında geliştirdim kendimi, her geçen sene. Galatasaray'a da sonsuz teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiler. Böylesi büyük bir camiadayım. Hocama ayrı bir parantez açıyorum. Benimle her gün ilgileniyor. Benim gelişmemi sağlıyor." şeklinde konuştu.

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