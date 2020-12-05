Ömer Erdoğan: Aksiyon alanında etkili olamadık

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Üzgünüz. Açıkçası maçın başlangıcı beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde merkezden sayısal anlamda çok kişiyle hücum eden, kaptırılan toplarda da sorunlar yaşadıklarını tespit ettik. İlk yarı 8 kontratak yakaladık ama aksiyon alanında etkili olamadık, oraya yeterince adam sokamadık." diye konuştu.
Bu karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını aktaran Erdoğan, "Çarşamba günü içeride oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yapacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan dersler alıp Erzurumspor müsabakasıyla çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
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