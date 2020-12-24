Son dakika haberi... Futbolda bahis iddiası! TFF savunma istedi

Ajansspor

TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi

Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış 6 takımdan biri olan Bursaspor ve Ekol Göz Menemenspor hakkında bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla karşılaşmanın skorunu etkilemekten inceleme başlatıldı.

UEFA Integrity Departmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine gönderdiği 'Bahis Yoluyla Tespit Raporu'nda 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahisi delili bulunduğu öne sürüldü.

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2-2'DEN SONRA 5 GOL ATILACAĞA OYNANDI

Ajansspor'un elde ettiği belgede, TFF yönetimi bu rapor üzerine 28 Ağusos'ta yaptığı 46 sayılı toplantısında konuyu gündemine aldı ve incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Etik Kurulu Raportör Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi, söz konusu maçta karşı karşıya gelen takımların futbolcularına bir tebligat kaleme aldı.



Tebligatta maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi. Edinilen bilgiye göre söz konusu tebligat 2 hafta önce kulüplere gönderildi.

BAHATTİN ŞİMŞEK'İN YÖNETTİĞİ MAÇTA NELER OLDU?

Peki iddialara konu olana ve 12 Temmuz 2020'de TFF 1. Lig'de oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor maçında neler oldu?



Bahattin Şimşek'in yönettiği maç 2-2 sona erdi. (BAHATTİN ŞİMŞEK KİMDİR)

Maçta konuk Menemenspor 15. dakikada Domgjonas'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor buna Seleznyov 24 ve 40. dakikalarında penaltından cevap verdi. 47. dakikada Menemenspor, Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 81.dakikasında Menemenspor, 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahislerin arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.

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MAÇTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?

Karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz kırmızı kart görmüştü. Buz’un yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Taner Alpak katılmıştı.



Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Alpak, “Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Bereabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1’inci Lig’de de olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca senenin emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışında. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz” demişti.

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'2-2'DEN SONRA NET POZİSYONLAR KAÇIRDIK'

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise şöyle konuşmuştu:



“Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2’den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız.”

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İDDİALARA KONU MAÇIN KADROLARI

Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz (Dk. 82 Serdar Özkan), Aykut Akgün (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Burak Altıparmak (Dk. 70 Sedat Dursun), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 70 Ali Akman), Traore, Seleznov (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Olatunbosun, Cem Çelik (Dk. 46 Murat Erdemir), Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 78 Harun Kavaklıdere), Özkan Yıldırım (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Boztepe, Samed Ali Kaya (Dk. 90 Selim Aydemir)

Goller: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 47 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 24 ve Dk. 40 Seleznov (Penaltılardan) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Cem Çelik, Dk. 40 Olatunbosun, Dk. 42 Tayfun Aydoğan, Dk. 56 Özkan Yıldırım, Dk. 90 Selmani (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 75 Emirhan Aydoğan, Dk. 84 Anıl Karaer (Bursaspor),

Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Buz (Teknik direktör) (Bursaspor)

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