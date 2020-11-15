Rusya, İstanbul'dan çıkamadı: 3-2

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Bol gollü mücadelede perdeyi 11. dakikada Cheryshev açarken, konuk ekipte Andrey Semenov, 24. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 2 dakika sonra Milliler, Kenan Karaman ile skoru 1-1'e getirdi. 32. dakikada Cengiz Ünder skoru Milliler'i öne geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Milli Takım, 51. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkarırken, son sözü 57. dakikada Kuzyaev söyledi: 3-2. Bu sonuçla Milliler, 2020 yılında ilk galibiyetini alırken, 28 yıl aradan sonra da Rusya'yı mağlup etmeyi başardı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, Rusya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Böylece A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup ederken, 1984'ten bu yana ilk kez Rusya/Sovyetler Birliği'ni yenmeyi başardı. Milliler ayrıca 2020 yılında ilk kez kazandı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında Cheryshev'in golünü engelleyemeyen ay-yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin 57. dakikada Kuzyaev'in ayağından bulduğu gol Rusya için yeterli olmadı ve Milliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetin ardından A Milli Takım puanını 6 yaptı, Rusya 8 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak. Rusya da Sırbistan deplasmanına çıkacak.

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RUSYA KARŞISINDA İLK GALİBİYET



Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetine ulaştı.

Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.

Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez tek maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmış, konuk ekip müsabakayı Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

2020 YILINDAKİ İLK GALİBİYET



A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya karşı üstünlük sağlayarak 2020 yılındaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Bu maça kadar 2020 yılında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, bu yıl ilk galibiyetine Rusya karşısında ulaştı.

CENK TOSUN, ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKTI



Ay-yıldızlı ekibe Rusya karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Cenk Tosun, A Milli Takım ile gol sayısını 18'e yükseltti.

Cenk, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bırakırken, 19'ar golü bulunan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile gol farkını da 1'e düşürdü.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin, Hırvatistan ile oynadığı özel maçta ilk 11'de sahaya çıkan, Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedekler arasında beklerken, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı.

Deneyimli teknik adam bu yedi ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Rusya mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MİLLİ MAÇI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı.

Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.

KAHRAMAN KURTARMA EKİPLERİ, ÜLKER STADI'NDA AĞIRLANDI

Türkiye ile Rusya arasında Ülker Stadı'nda oynanan milli maçı, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de TFF ve Fenerbahçe Kulübü'nün özel davetlisi olarak izledi.

Karşılaşmayı izlemek için stada gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne "İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız…" pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da "En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!" mesajı gösterildi.

TÜRKİYE-RUSYA MAÇ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Türkiye ile Rusya arasında oynanan karşılaşması öncesinde iki ülke federasyon başkan ve heyetlerinin katılımı ile resmi maç yemeği düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleşen yemeğe, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Rusya Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ile yetkililer katıldı.

Organizasyon karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.

SELİM SOYDAN’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Rusya mücadelesi öncesinde, 79 yaşına giren A Milli Takım’dan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan’ın yaş günü kutlandı.

Selim Soydan kendisi için hazırlanan pastayı keserken, kendisini ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu ifade eden Soydan, daha sonra teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul etti ve Rusya maçı için başarılar diledi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Rusya maçının ilk yarısı, milli takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.

24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Rusya'yı 3-2 yendi.

46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)

Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)