Bakan Kasapoğlu: 'Gözümüz aydın olsun'

Bakan Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli takımın grupta ilk galibiyetini aldığını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gözümüz aydın olsun. Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var. Yolumuz uzun. UEFA Uluslar Ligi sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası var. Orada umudumuz var. Her geçen gün emin adımlarla yürüyüşümüzü, umudumuzu ve inancımızı pekiştiriyoruz. İnanıyoruz ki takım Budapeşte'ye moralle gidecek. Hem orada hem de sonraki süreçlerde bu güzel ekip ve jenerasyon daha büyük mutlulukları yaşatacak." ifadelerini kullandı.
FORMULA 1 YORUMU
İstanbul'da milli maçın yanı sıra Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşandığını da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'umuzda spor dolu bir günü yaşıyoruz. Formula 1'e her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği yaptık. Ardından bu maç... Türkiye'mize ve İstanbul'umuza sporun her branşı çok güzel yakışıyor. Hem spor turizmiyle hem de sporun farklı branşlarında başarıya yürüyen bir yolda inşallah yarınlar çok daha aydınlık. Gecemiz hayırlı olsun." diye konuştu.
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