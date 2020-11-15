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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 22:45
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Kenan Karaman: Sıra Macaristan'da

Kenan Karaman: Sıra Macaristan'da

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Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçta bir gol atan Kenan Karaman, maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu.

Mutlu olduklarını söyleyen Karaman,"İlk galibiyetimizi aldık, çok mutluyum. Rusya karşısında ilk galibiyetimiz. İyi bir performans ortaya koyduk, 10 kişi kaldıklarında daha kontrollü oynayabilirdik, top daha fazla bizde olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca bazen zorlanabiliyoruz ama bugün hak ederek kazandık." dedi.

Macaristan maçı hakkında konuşan Kenan Karaman, "Macaristan'da da kazanmak istiyoruz. Her şey iyi giderse lider olmak istiyoruz. Kazanarak bakacağız." diye konuştu.

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı: 3-2

İstanbul'da düzenlene Formula 1 yarışına da değinen futbolcu, "Formula'da favorimiz yoktu, takım olarak izledik. Keyifliydi, değişikti, Hamilton kazandı, onu da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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