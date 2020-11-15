Kenan Karaman: Sıra Macaristan'da

A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu.
Mutlu olduklarını söyleyen Karaman,"İlk galibiyetimizi aldık, çok mutluyum. Rusya karşısında ilk galibiyetimiz. İyi bir performans ortaya koyduk, 10 kişi kaldıklarında daha kontrollü oynayabilirdik, top daha fazla bizde olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca bazen zorlanabiliyoruz ama bugün hak ederek kazandık." dedi.
Macaristan maçı hakkında konuşan Kenan Karaman, "Macaristan'da da kazanmak istiyoruz. Her şey iyi giderse lider olmak istiyoruz. Kazanarak bakacağız." diye konuştu.
İstanbul'da düzenlene Formula 1 yarışına da değinen futbolcu, "Formula'da favorimiz yoktu, takım olarak izledik. Keyifliydi, değişikti, Hamilton kazandı, onu da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Sezon başında yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında da adından sıkça söz ettirecek gibi. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un transferini istediği eski öğrencisi Anastasios Bakasetas için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenilirken transferin bu kez bitmesi bekleniyor.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti.