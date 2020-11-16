Milli Takım'ın grubunda son durum

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A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.

Maç sona erdi: Macaristan 1-1 Sırbistan



⚽ 17' Radonjic

⚽ 39' Kalmar



▪️ 1) Rusya 8

▪️ 2) Macaristan 8

▪️ 3) Türkiye 6

▪️ 4) Sırbistan 3



��18 Kasım:



�� Macaristan - Türkiye

�� Sırbistan - Rusya https://t.co/XZw4g8Of05 pic.twitter.com/Rx22zwCOUp — Akşam Spor (@aksamspor) November 15, 2020

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı: 3-2

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi