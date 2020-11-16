Milli Takım'ın grubunda son durum

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.
Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.
Maç sona erdi: Macaristan 1-1 Sırbistan— Akşam Spor (@aksamspor) November 15, 2020
⚽ 17' Radonjic
⚽ 39' Kalmar
▪️ 1) Rusya 8
▪️ 2) Macaristan 8
▪️ 3) Türkiye 6
▪️ 4) Sırbistan 3
��18 Kasım:
�� Macaristan - Türkiye
�� Sırbistan - Rusya https://t.co/XZw4g8Of05 pic.twitter.com/Rx22zwCOUp
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.
3 yıl sonra Rusya maçıyla Milli formaya kavuşan Caner Erkin, bir asist yaptığı maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası sona erdi.
A Milli Takım'ın Ülker Stadyumu'nda Rusya ile yaptığı maçta şık bir gole imza atan Leicester City'nin yıldızı Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.