TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef Macaristan

AA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya galibiyetinden dolayı Milli Takımı tebrik ederek, "Şimdi hedef Macaristan'da Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye'mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir futbolla sahadan galip ayrıldığını söyledi.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilk kez kazandıklarını vurguladı.

Rusya karşısında da ilk kez kazandıklarını belirten Nihat Özdemir, "Takımımız evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Başta teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan ile Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla ülkemize dönüp, UEFA Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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