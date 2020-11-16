  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:20
  • |
  • Son Güncelleme:

Stanislav Cherchesov: Kırmızı karta kadar her şey iyiydi

Stanislav Cherchesov: Kırmızı karta kadar her şey iyiydi

Paylaş

IHA

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, “Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu. Biz onlara karşı iyi bir mücadele verdik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti” diye konuştu.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, 3-2’lik Türkiye mağlubiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Seyircisiz maçların üzücü olduğunu dile getiren Cherchesov, “Maçların her daim seyircili oynatılmasından yanayım. Kırmızı karta kadar, kırmızı karttan sonra ve 10 dakika içerisinde yediğimiz 2 golle beraber 3 bölüm var. Biz devre arasında oyuncularımızı motive ettik. Gördüğümüz kadarıyla 10 kişi de kalsak Türkiye’ye karşı başa baş mücadele ettik. Bizim bir maçımız kaldı Sırbistan'la. Yarın burada antrenman yapıp Sırbistan’a gideceğiz." dedi.

Şenol Güneş: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

"BİZİM İÇİN DERS NİTELİĞİNDE"

Kırmızı karta kadar her şeyin kendilerini için sorunsuz gittiğini söyleyen Cherchesov, "5’li savunmayı uzun zamandır oynamadık ama Türkler bize karşı bu sistemle bize karşı nasıl oynayacaklarını bilemiyorlardı. Biz onlara karşı iyi bir mücadele verdik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Bu gibi zor durumlarda 3-4 dakika oyunda durulma oldu. Bunun için deneyimli oyuncularla bunu aştık. İkinci devre daha sakin şekilde oynadık. Bu bizim için ders niteliğinde. Bir oyuncu saha dışında kaldığında ne yapmamız gerektiğini daha iyi bileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı: 3-2

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!
Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!

'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'
'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'

'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'

'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'
'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'

'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Harun Tekin'e moral ziyareti
Harun Tekin'e moral ziyareti

Harun Tekin'e moral ziyareti

Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.

Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık
Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık

Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın
İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın

İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.

'Türkiye'yi gururlandıracağım'
'Türkiye'yi gururlandıracağım'

'Türkiye'yi gururlandıracağım'

A Milli Takım'ın Ülker Stadyumu'nda Rusya ile yaptığı maçta şık bir gole imza atan Leicester City'nin yıldızı Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Hayal kurmuyorum, istiyorum'
'Hayal kurmuyorum, istiyorum'

'Hayal kurmuyorum, istiyorum'

3 yıl sonra Rusya maçıyla Milli formaya kavuşan Caner Erkin, bir asist yaptığı maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

'Sıra Macaristan'da'
'Sıra Macaristan'da'

'Sıra Macaristan'da'

Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçta bir gol atan Kenan Karaman, maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.