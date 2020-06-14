Rıdvan Dilmen'den, Sergen Yalçın'a eleştiri: Maça hazırlıksız yakalandı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu TAV Airport Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kara kartal'ın sezonu bıraktığı yerden devam etmediğinin altını çizen Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Antalyaspor mücadelesiyle sahalara döndü. Siyah Beyazlı ekip, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve kritik 3 puanı rakibine kaptırdı.. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş'ın bıraktığı yerden sezona devam etmediğinin altını çizen Dilmen, 'Başakşehir ve Trabzon bıraktığı yerden devam ediyor; Beşiktaş ise bıraktığı yerde değil. Tamer Tuna, Sinan'ı oynatıyor, Jahovic'i oynatıyor, Amilton'u oynatıyor, Podolski'yi oynatıyor! Beşiktaş'a karşı herkes sahada." diye konuştu.

Antalyaspor'un çok mücadele ettiğini belirten Dİlmen, "Maçı çevirebilecek pozisyonlar buldu mu? Çok buldu Beşiktaş. Bugün 4-2 kazanabilirdi. Yani maç bir ara bildiğin halı saha maçına döndü. Sağ bekin iki tane gol kaçırdı bugün. Antrenör hücum üzerine kurmaya çalıştı takımını ve ya da çok riskli oynadığı için de ve Antalyaspor'da çok mücadele ettiği için haklı bir galibiyet elde etti" sözlerini kaydetti.

(Fanatik)

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