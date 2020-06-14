Rıdvan Dilmen'den, Sergen Yalçın'a eleştiri: Maça hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Antalyaspor mücadelesiyle sahalara döndü. Siyah Beyazlı ekip, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve kritik 3 puanı rakibine kaptırdı.. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Beşiktaş'ın bıraktığı yerden sezona devam etmediğinin altını çizen Dilmen, 'Başakşehir ve Trabzon bıraktığı yerden devam ediyor; Beşiktaş ise bıraktığı yerde değil. Tamer Tuna, Sinan'ı oynatıyor, Jahovic'i oynatıyor, Amilton'u oynatıyor, Podolski'yi oynatıyor! Beşiktaş'a karşı herkes sahada." diye konuştu.
Antalyaspor'un çok mücadele ettiğini belirten Dİlmen, "Maçı çevirebilecek pozisyonlar buldu mu? Çok buldu Beşiktaş. Bugün 4-2 kazanabilirdi. Yani maç bir ara bildiğin halı saha maçına döndü. Sağ bekin iki tane gol kaçırdı bugün. Antrenör hücum üzerine kurmaya çalıştı takımını ve ya da çok riskli oynadığı için de ve Antalyaspor'da çok mücadele ettiği için haklı bir galibiyet elde etti" sözlerini kaydetti.
(Fanatik)
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu TAV Airport Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kara kartal'ın sezonu bıraktığı yerden devam etmediğinin altını çizen Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.