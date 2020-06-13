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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 20:17
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Dolmabahçe'de önlemler alındı

Dolmabahçe'de önlemler alındı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maç öncesi ise stat çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Stat girişine konulan yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler ise dikkat çekti.

İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor

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Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest

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İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor

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Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

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CANLI | Başakşehir-Alanyaspor
CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-Antalyaspor
İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-Antalyaspor

İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-Antalyaspor

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar
Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Dolmabahçe'de önlemler alındı
Dolmabahçe'de önlemler alındı

Dolmabahçe'de önlemler alındı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest
Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest

Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.

Galatasaray, Trabzon'da
Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray'a transferini doğruladı
Galatasaray'a transferini doğruladı

Galatasaray'a transferini doğruladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.
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