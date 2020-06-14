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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 00:11
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Sergen Yalçın: "Kim kalmalı?' konusunda plan yapmaya başlayacağız"

Sergen Yalçın: "Kim kalmalı"' konusunda plan yapmaya başlayacağız"

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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Bir şey yapmadık. Konsantre olmakta zorlandık. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Bazı maçlarda bu tür oyunlar çıkabilir." dedi.

İkinci yarıda oyunu çevirebilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Oyunu çevirmek için hamle yaptık. Baskılı oynadığımız, pozisyonlara girdiğimiz bir ikinci yarı oynadık. Çevirebilirdik ama fırsatları kullanamadık. Üzgünüz, beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıdaki performansı, kimliklerinin çok uzağındaydı. Futbolcularımızın oyun anlayışlarını çözmeye başladık. 'Kim kalmalı?' konusunda plan yapmaya başlayacağız. İstatistik önemli ama ben çok girmiyorum. Futbol skor oyunudur. Maçı kaybetmişsen, istatistiğin önemi yoktur. Daha fazla çalışıp, savunmada yaptığımız hataları ve rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Üç aylık süreçte yurtdışına giden oyuncularımız oldu. Onları hazırlamakta zorlandık."

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"GÜVEN İÇİN İŞLER BUGÜN İYİ GİTMEDİ"

Güven Yalçın'ın beklentilerin uzağında kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Güven çok genç bir arkadaşımız, güvendiğimiz bir oyuncu. Bugün onu kullandık ama beklentinin çok uzağındaydı. Bizim gibi camialarda oynayacak santrforun orada çok iyi işler yapması lazım. Maalesef, Güven için işler bugün iyi gitmedi. Umarım kendisini yakında toparlar." ifadelerini kullandı.

Taraftar olmamasına rağmen iç saha müsabakasını kaybetmemeleri gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Taraftar bulunduğu zaman işler farklı olurdu ama iç sahada kazanmalısınız. Birçok pozisyona girdik ikinci yarıda. Yediğimiz goller şanssızlıktı. Bizim 20 pozisyonumuz var, o şans bize gelmedi." şeklinde konuştu.

Bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ve genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Ersin bana göre güven veren bir görüntü sergiledi. Yediği gollerde hatası olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan genç, çabuk ve cesaretli bir oyuncu. İkisinin de performansından memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.

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