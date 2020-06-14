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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 00:33
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Boateng: "Bu formaya asla saygısızlık yapmam"

Boateng: "Bu formaya asla saygısızlık yapmam"

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Boateng, Antalya maçından sonra oyundan çıkarken formasını çıkarması ve sosyal medyada da 'formasını fırlattı' yorumları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 kaybettiği mücadelenin 65. dakikasında, yerini Umut Nayir’e bırakan Kevin-Prince Boateng’in oyundan çıkarken formasını çıkarması üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medyada formasını fırlattığı üzerine yorumlar yapılan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.

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