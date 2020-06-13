Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

CANLI | Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.

Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MAÇI İZLEDİ



Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.



KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ



Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.



TARAFTARLAR DIŞARIDAN DESTEKLEDİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.



DORUKHAN VE DOUGLAS KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ta 6 Ekim 2019'da oynanan Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, uzun süren sakatlığını atlatmış ve 2 haftadır takım idmanlarına dahil olmuştu.

Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından riske edilmedi ve maç kadrosuna alınmadı. Maç kadrosuna alınmayan bir diğer futbolcu ise yine uzun süreli sakatlık yaşayan ve yeni iyileşen Douglas oldu.

6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında Lens, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

Bu futbolculardan sadece Atiba ve Boyd onbirde sahaya çıkarken Lens, N'Koudou, Umut ve Caner yedek kulübesinde görev bekledi.



FUTBOLCULAR 'BIRAKMAM SENİ' TİŞÖRTÜYLE ISINMAYA ÇIKTI

Beşiktaşlı futbolcular maç öncesi ısınmaya dün başlatılan yardım kampanyasının tişörtleriyle çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dün başlatılan kampanyada bir SMS bedeli 20 TL ve iki günde 160 binin üzerinde katılım gerçekleşti.



BEŞİKTAŞ’TA MERHUM BAŞKANLAR UNUTULMADI



Koronavirüs önlemleri altında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde tribünlere karton taraftarlar yerleştirilirken, Beşiktaş’ın merhum başkanları da tribünde yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde merhum başkanları unutmadı. Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş tarihinde başkan olarak görev yapıp sonrasında hayata gözlerini yuman tüm başkanların portlerini tribüne yerleştirdi. Onursal Başkan Süleyman Seba’ya dek, Beşiktaş’ın kuruluşundan bu yana görev yapan bütün rahmetli başkanların yer aldığı portreler, yedek kulübesinin hemen arkasında yer aldı.

Dolmabahçe'de önlemler alındı