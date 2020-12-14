Pelkas da kayıp Sosa da

Sezon öncesi kadroya katılan 18 transfer arasında en çok göze çarpan Jose Sosa ve Dimitris Pelkas ikilisinin son durumu herkesi şaşırtıyor. Oyun içi lideri olması beklenen iki yıldızın halen daha istikrar yakalayamaması moralleri bozmaya başladı.
Milliyet'te yer alan habere göre, özellikle Beşiktaş’la lig şampiyonluğu yaşarken ve Trabzonspor’la Türkiye Kupası’nı kazanırken saha içi liderliğiyle alkış alan Sosa, Fenerbahçe’de tam tersi bir durum sergiliyor. Kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid ve Milan gibi üst düzey kulüpler olan Arjantinli futbolcu halen daha Fenerbahçe’de istenen verimliliğe çıkamadı.
EROL BULUT ELEŞTİRİLİYOR
Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında 45. dakikada çıkan, Yeni Malatyaspor yenilgisinde ikinci yarı oyuna sokulan ve bu zamana kadar sadece 2 maçta 90 dakika tamamlayabilen 35 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilere alışamadı. Buna rağmen 3 gol 1 asistle beraber Caner Erkin ve Ozan Tufan’la beraber takımın en fazla skor katkısı yapan ismi olan Sosa konusunda teknik direktör Erol Bulut’un bir çare bulamaması da eleştiri alıyor.
PELKAS DA SORU İŞARETİ YARATIYOR
Benzer şekilde Erol Bulut’un PAOK’tan bizzat istediği ve çağırdığı Pelkas konusunda da verim alamaması soru işareti yaratıyor. PAOK’ta iken forvet arkasında 10 numara oynayan ve takımının lideri olan 26 yaşındaki yıldız Fenerbahçe’de ise oynadığı 8 lig maçının 8’inde oyundan alındı, 90 dakikayı tamamlayamadı ve Trabzonspor maçının ikinci yarısı hariç hep kanatlarda oynamak zorunda kaldı.
MUTSUZ TABLO
Fenerbahçe’de sahanın yıldızı olması beklenen Jose Sosa ve Dimitris Pelkas’ın 12. hafta itibariyle mutsuz bir görüntü sergilemesi endişe veriyor. Sosa, İstanbul’a geldiğinden bu yana tam anlamıyla takımda öne çıkamadı. Pelkas hızlı başlasa da son haftalarda hem düşüşe geçti hem de sürekli aynı dakikalarda oyundan alınmasının stresi dikkat çekti. Son Yeni Malatyaspor maçında da oyundan alınan Pelkas, sert tavrını net bir şekilde Erol Bulut’a gösterdi. Sosa da oyuna girerken ve yedek kulübesinde iken memnuniyetsiz tavrıyla göze çarptı.
17 GOLLÜL KATKI
Pelkas-Sosa ikilisi ligde 12. hafta itibariyle Fenerbahçe’ye toplamda 7 gollük katkı verdi. Jose Sosa, 3 gol 1 asistle 4 gole direkt etki ederken, Pelkas da 1 gol 2 asistle 3 gole doğrudan katkı sundu.
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