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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:14
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Pelkas'tan açıklama: Skora sinirliydim

Pelkas'tan açıklama: Skora sinirliydim

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AA

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Pelkas, skora sinirlendiğini belirterek, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Pelkas da kayıp Sosa da

Benzer durumla ilgili olarak Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı örnek gösteren Pelkas, "Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışı, daha iyiye gitmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Sarı-lacivertli futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de "Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda." dedi.

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