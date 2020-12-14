Futbolcular da yöneticiler de Erol Bulut'tan şikayetçi

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş’tan sonra Yeni Malatyaspor’a da kaybetti. Ligde evinde ilk kez peş peşe 3 maç yenilerek tarihe geçti. Sarı-Lacivertliler, kötü sonuçlara rağmen hâlâ zirvede. Puan tablosunda işler çok da kötü görünmüyor. Ancak son haftalarda ortaya koyulan futbol alarm veriyor. Denizli maçında Serdar Aziz oyundan atıldıktan sonra yarı sahasından çıkamayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum artık yönetim içinde de rahatsızlık yaratmaya başladı. 3-0 biten Yeni Malatya mücadelesinden sonra yöneticilerin, “Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!” serzenişiyle tepkilerini dile getirdiği öğrenildi.

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AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ



Erol Bulut, gazetecilerle sohbetlerinde ve maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bulut son olarak Yeni Malatya yenilgisi sonrası "Sorun ne, biz de bulmaya çalışıyoruz" sözleriyle tepki çekti.

Erol Bulut’un, verdiği demeçler de tartışma yaratıyor. 45 yaşındaki teknik adam hafta içerisinde gazetecilerle yaptığı sohbette, “Benim planımın olmadığını söyleyenler futbolu ne kadar biliyorlar” demişti. Fenerbahçe, Yeni Malatya maçında da yine sadece yapılan ortalarla sonuca gitmeye çalıştı. Erol Bulut, Konya yenilgisi sonrası, “Rakibe pozisyon vermeden gol yedik” demiş, 40 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’a kaybedince, “Rakibin her şutu gol oldu” diyerek kendisini savunmuştu. Bulut, Yeni Malatya’nın 4-5 pozisyona girerek 3 gol attığını söyledi, iç sahada yenilgileri için, “Sorun ne biz de bulmaya çalışıyoruz. Bir şey var kesinlikle” diyerek şaşırttı.

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FUTBOLCULAR DERTLİ

Bulut’un, idmandaki çalışmaların ve istediği taktiğin sahaya yansımadığı suçlaması takımda rahatsızlık yarattı. Futbolcuların ise yakın çevrelerine, “Hocayla iletişim sorunumuz var” sözleriyle dert yandığı öne sürüldü.

45 yaşındaki teknik adamla öğrencilerinin arasının her geçen hafta açıldığı öne sürülüyor. Bunun nedeni, Erol Bulut’un puan kaybı yaşanan maçlardan sonra futbolcularını suçlaması. Bulut, Konya yenilgisi sonrası, “Çok hata yaptık. Antrenmandaki çalışmaları sahaya yansıtamadık” demişti. 45 yaşındaki çalıştırıcı Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından ise, “Rakibin kaleye nasıl geleceğini çalışmamıza rağmen aynı o sorunlardan gol yedik. Bireysel performanslarda düşüş var” ifadelerini kullandı. Futbolcular bu durumdan son derece rahatsız. Dahası, yakın çevreleriyle dertleşirken, “Hocayla iletişim kuramıyoruz, bu konuda sorumuz var.” dedikleri iddia edildi.

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