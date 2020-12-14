  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Futbolcular da yöneticiler de Erol Bulut'tan şikayetçi

Futbolcular da yöneticiler de Erol Bulut'tan şikayetçi

Paylaş

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş’tan sonra Yeni Malatyaspor’a da kaybetti. Ligde evinde ilk kez peş peşe 3 maç yenilerek tarihe geçti. Sarı-Lacivertliler, kötü sonuçlara rağmen hâlâ zirvede. Puan tablosunda işler çok da kötü görünmüyor. Ancak son haftalarda ortaya koyulan futbol alarm veriyor. Denizli maçında Serdar Aziz oyundan atıldıktan sonra yarı sahasından çıkamayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum artık yönetim içinde de rahatsızlık yaratmaya başladı. 3-0 biten Yeni Malatya mücadelesinden sonra yöneticilerin, “Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!” serzenişiyle tepkilerini dile getirdiği öğrenildi.

Son dakika! Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de tek çözüm Aykut Kocaman

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Erol Bulut, gazetecilerle sohbetlerinde ve maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bulut son olarak Yeni Malatya yenilgisi sonrası "Sorun ne, biz de bulmaya çalışıyoruz" sözleriyle tepki çekti.

Erol Bulut’un, verdiği demeçler de tartışma yaratıyor. 45 yaşındaki teknik adam hafta içerisinde gazetecilerle yaptığı sohbette, “Benim planımın olmadığını söyleyenler futbolu ne kadar biliyorlar” demişti. Fenerbahçe, Yeni Malatya maçında da yine sadece yapılan ortalarla sonuca gitmeye çalıştı. Erol Bulut, Konya yenilgisi sonrası, “Rakibe pozisyon vermeden gol yedik” demiş, 40 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’a kaybedince, “Rakibin her şutu gol oldu” diyerek kendisini savunmuştu. Bulut, Yeni Malatya’nın 4-5 pozisyona girerek 3 gol attığını söyledi, iç sahada yenilgileri için, “Sorun ne biz de bulmaya çalışıyoruz. Bir şey var kesinlikle” diyerek şaşırttı.

Rıdvan Dilmen: Hükmen mağlubiyet işine son derece karşıyım

FUTBOLCULAR DERTLİ

Bulut’un, idmandaki çalışmaların ve istediği taktiğin sahaya yansımadığı suçlaması takımda rahatsızlık yarattı. Futbolcuların ise yakın çevrelerine, “Hocayla iletişim sorunumuz var” sözleriyle dert yandığı öne sürüldü.

45 yaşındaki teknik adamla öğrencilerinin arasının her geçen hafta açıldığı öne sürülüyor. Bunun nedeni, Erol Bulut’un puan kaybı yaşanan maçlardan sonra futbolcularını suçlaması. Bulut, Konya yenilgisi sonrası, “Çok hata yaptık. Antrenmandaki çalışmaları sahaya yansıtamadık” demişti. 45 yaşındaki çalıştırıcı Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından ise, “Rakibin kaleye nasıl geleceğini çalışmamıza rağmen aynı o sorunlardan gol yedik. Bireysel performanslarda düşüş var” ifadelerini kullandı. Futbolcular bu durumdan son derece rahatsız. Dahası, yakın çevreleriyle dertleşirken, “Hocayla iletişim kuramıyoruz, bu konuda sorumuz var.” dedikleri iddia edildi.

Fenerbahçe'de olay iddia! Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı

Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı

Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam
Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam

Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi
Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi

Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz
Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz

Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'
Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı
G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı

G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı

G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.

Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...
Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...

Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.

Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Güle güle El Tigre
Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Güle güle El Tigre

Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Güle güle El Tigre

Devre arasında ses getirecek transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da kontenjanının açılması için en az 2 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmesi beklenirken Jesse Sekidika da kiralanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.