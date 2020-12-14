Fenerbahçe'nin laneti! Ne yapılsa olmuyor...

Milliyet

Fenerbahçe'de 2018-2019'dan bu yana yaşananlar herkesi şaşırtıyor. Son iki yılda ligde ve derbilerde dibi gören Kanarya'da Kadıköy'de ilk kez üst üste 3 maç kaybedilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İlk olarak 2018-19 sezonunda ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve küme düşme hattında olan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sonucunu yaşandı. Ardından sezonu 6. bitirip Avrupa'ya gidemeyen sarı-lacivertliler hiç derbi kazanamadı. 2019-20 sezonunda ligi 7. bitirip tarihinin en kötü derecelerinden birini alan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez üst üste 2 yıl Avrupa kupalarına gidemedi. Ayrıca aynı sezon Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 21 yıllık ve Trabzonspor'a karşı da 23 yıllık yenilmezlik serisi son buldu. Bu sezon büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertliler ilk olarak Beşiktaş'a 15 yıl sonra sahasında mağlup oldu. Kadıköy'de en kötü iç saha performansını yaşayan Fenerbahçe, tarihinde ilk defa arka arkaya 3 maçı evinde kaybetti.



Türkiye Kupası'nda da işler yolunda gitmezken, 2018-19 sezonunda TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'a elenildi, geçen sezon da yarı finalde Trabzonspor'a her iki maçta kaybedildi.

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OLMUYOR, OLMUYOR!

2018-19 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de 47 transfer yapıldı, 5 ayrı teknik direktör vardı ve 2 farklı sportif direktör göreve başladı. Aykut Kocaman'la yollarını ayırarak 2018-19 sezonuna başlayan sarı-lacivertliler Phillip Cocu ile tarihinin en kötü başlangıcını yaptı, vedalaştı. Erwin Koeman'a da 1 ay dayanan sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ı büyük umutlarla geri çağırdı. Ancak Ersun Yanal'la da başarı gelmeyince geçen sezon Tahir Karapınar'la kapatıldı. Hatta bir dönem Fenerbahçe maçlara hocasız çıktı. Bu sezon ise göreve gelen Erol Bulut, şimdiden sorgulanır oldu.

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47 farklı transfer yapan sarı-lacivertlilerde önce sportif direktör Damien Comolli ile 1.5 yıl dolmadan yollar ayrıldı. Bu sezon da Emre Belözoğlu benzer görevi devraldı.

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