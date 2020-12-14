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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:45
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Sosa'ya tepki: Partileri bırak işine bak

Sosa'ya tepki: Partileri bırak işine bak

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Trabzon'dan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüs pandemisi dönemi olmasına rağmen partilere katılan Jose Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen Josa Sosa’nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı. 

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul’a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen partilerde dolaşan Arjantinli futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi: Alemi bırak işine bak.

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ

Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.

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Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından Arjantinli yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara transfer döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, Emre Belözoğlu'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.

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SADECE 2 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Ligde geride kalan 12 haftada Jose Sosa 1 maç dışında hepsinde görev aldı. Ancak sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sosa'nın eski formuna bir türlü yaklaşamadığı ve takım disiplininden de uzakta olduğu ifade ediliyor.

SOSA'NIN İSTATİSTİKLERİ

0.5 ŞUT

0.3 İSABETLİ ŞUT

0.1 DRIPLING

1.5 TOP KAZANMA

0.7 HAVA TOPU KAZANMA

YÜZDE 64 İKİLİ MÜCADELE KAZANMA

1.3 İSABETLİ ORTA

YÜZDE 83 PAS

1.5 KİLİT PAS

0.1 ADAM GEÇME

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