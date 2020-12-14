Sinan Engin, Fenerbahçe'deki operasyonu duyurdu, gönderilecek ilk ismi açıkladı

Fenerbahçe'de Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a karşı alınan şok yenilgi sonrası bazı futbolcularla Ocak ayında yol ayrımına gidileceği aktarıldı. Maçın hemen ardından başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olağanüstü toplandığı iddia edilmişti.
Galatasaray'ın 'BAY' geçtiği haftayı puansız kapatan ve Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı haftada zirve için büyük fırsatı tepen Fenerbahçe'de moraller iyiden iyiye bozuldu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Kadıköy'deki ağır yenilgi sonrası bazı futbolcularla yolların ayrılmasına karar verildi. Fenerbahçe, Ocak ayında yeni bir transfer operasyonuna başlayacak...
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI...
Yaz transfer döneminde takımı baştan yenileyen Fenerbahçe 18 transfer yaparak iddialı bir kadro kurmuş ve rakiplerine gözdağı vermişti. Geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe'de birkaç oyuncu henüz beklenenin üzerine çıkmayı başaramadı.
BONSERVİŞ ÖDENMEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans gösteren ve kaptanlığa kadar yükselen futbolcu Jose Sosa, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.
ÖNCE FORMAYI KAYBETTİ
Sarı Lacivertli ekibe imza attığı günden beri performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen tangocu, son zamanlarda formasından da uzak kalmaya başladı.
İŞTE JOSE SOSA GERÇEKLERİ: PARTYBOY!
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcunun İstanbul'a taşındığından beri partilere katıldığı iddia edildi. Beşiktaş ile oynanan derbi maçının 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.
EROL BULUT ÇOK ŞİKAYETÇİ
Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor Büyük uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer edilen Sosa'nın bundan sonraki hal ve davranışları takımdaki geleceği açısından son derece önemli. Ligde geride kalan 12 haftada Jose Sosa 1 maç dışında hepsinde görev aldı. Ancak sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı.
SİNAN ENGİN AÇIKLADI
Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesini Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, 'Derin Futbol' programında ilk kez isim vererek açıkladı.
"TISSERAND KÖTÜYDÜ"
Sinan Engin, Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'nin savunması bakıyorsun Tisserand var. Neden orada adamın topuğuna vuruyorsun? Çıkarsana adamı dışarıya. Gerçekten çok kötüydü."
"GUSTAVO BİLE..."
Gustavo'nun performansına da değinen Engin, "Yanlış oyuncular bir arada oynuyorlar. Luiz Gustavo bile çok etkisizdi. Mesela, 86. dakikada maç 3-0 olmuş Sinan Gümüş'ü oyuna neden alıyorsun? Bunu biri bana anlatsın." dedi.
"ELEŞTİRİLERE ALIŞACAK"
Erol Bulut'un eleştirilere açık olması gerektiğini söyleyen Sinan Engin, "Erol Bulut kardeşim bu tarz eleştirilere alışacak. Yeni Malatyaspor 4-5 hücumcu ile oynayıp buna önlem alamıyorsan demek ki büyük bir sıkıntı var." ifadelerini kullandı.
"GİDECEK İLK İSİM SOSA"
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde büyük çaplı bir operasyon yapacağını söyleyen Engin, şöyle konuştu:
Jose Sosa'ya bakıyorsun oyuna giriyor ama yürüyor. Ocak ayında Fenerbahçe bir operasyon yapacak. Sosa, gidecek oyuncuların en başında yer alıyor.
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.
1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.
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