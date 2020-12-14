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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:01
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Fenerbahçe'de olay iddia! Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

Fenerbahçe'de olay iddia! Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

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AKŞAM
Şafak GÖZMEN

1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.

F.BAHÇE’NİN evinde Malatya’ya 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra Sarı-Lacivertliler’de yaşanan sıkıntılar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İşte Fenerbahçe’de 12 haftalık periyotta yaşananlar;

GİDİYORDU 1 NUMARA OLDU!

Teknik Direktör Erol Bulut, stoperde Serdar Aziz, Lemos, Zanka, Sadık ve Tisserland’a şans verdi. F.Bahçe’nin yaş ortalaması 26.7. Bulut’un savunma tercihlerinin yaş ortalaması ise 28.8. Sezon başında gönderilmek istenen Serdar Aziz, stoperin 1 numaralı adayı oldu. Değişikliğin çok olması takım savunmasını etkiledi.

SOSA’NIN MORALİ BOZULDU

Sezon başında işlenen Gustavo-Sosa-Ozan üçlüsü Emre Belözoğlu’nun G.Saray’ın elinden kaptığı Mert Hakan’a yer açmak için bir anlamda bozuldu. Trabzon maçının ikinci yarısında oyundan alınan Sosa’nın konsantresi tamamen dağıldı. Bu karşılaşmadan sonra Arjantinli oyuncu takıma bir türlü konsantre olamadı.

PELKAS TEPKİ GÖSTERDİ

İlk 11’de başladığı tüm maçlarda oyundan alınan Yunan futbolcu Pelkas, bu olaydan çok etkilendi. Malatyaspor maçında bu olaya net olarak tepkisini gösterdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncu değişikliklerinde hep aynı isimleri tercih etmesi de eleştirildi.

YEDEKLER FORMA BEKLİYOR

Novak, Nazım Sangere gibi kaliteli isimler kadro içine monte edilemedi. Bu iki oyuncu takım olgusundan tamamen uzaklaştı. Yedek oyuncuların takımın içine monte edilmemesi F.Bahçe’nin performasında etkili oldu.

EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ!

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Teknik Direktör Erol Bulut’un kadro tercihlerinde etkili olduğu iddia ediliyor. Belözoğlu’nun baskısıyla bazı isimlerin 11’de şans bulduğu ileri sürüldü.

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