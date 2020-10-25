Kadıköy'de yüksek gerilim

AKŞAM

Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.

Ligde 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak. Trabzonspor’da ise tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Teknik Direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanatta Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS1

HAKEM: Cüneyt Çakır

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta