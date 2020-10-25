Kadıköy'de yüksek gerilim

Ligde 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Fenerbahçe’de Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak. Trabzonspor’da ise tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Teknik Direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanatta Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN SPORTS1
HAKEM: Cüneyt Çakır
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Afobe
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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin penaltısının es geçildiğini söyledi.