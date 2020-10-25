  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 21:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Eddie Newton: Gereksiz hatalar yaptık

Eddie Newton: Gereksiz hatalar yaptık

Paylaş

AA

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, ikinci yarının başında yaşadıkları konsantrasyon kaybı nedeniyle üst üste goller yediklerini söyledi.

İngiliz çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Oyunu kontrol ettik. Taktik olarak iyiydik. İkinci yarının başında ise konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Geri dönmek zor oldu. Son dakikalarda yine baskı kurarak geri gelmeyi denedik ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

İstedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu nedenle öz güven kaybı yaşadıklarını vurgulayan Newton, "Bu, her takımın yaşayacağı bir durum. Öz güven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Yapmamamız gereken hataları yapıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Takım doğru yolda. Eğer bu hataları azaltırsak daha iyi olacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Bordo-mavili takım, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan bordo-mavililer, 6 maçta tek galibiyet alabildi.

Bu müsabakalarda 3 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu Fener başka! 3-1

Erol Bulut: Birliktelik galibiyeti getirdi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bu Fener başka!
Bu Fener başka!

Bu Fener başka!

F.Bahçe'de futbolcular galibiyeti taraftarla kutladı
F.Bahçe'de futbolcular galibiyeti taraftarla kutladı

F.Bahçe'de futbolcular galibiyeti taraftarla kutladı

'Birliktelik galibiyeti getirdi'
'Birliktelik galibiyeti getirdi'

'Birliktelik galibiyeti getirdi'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Burak'ın golü yetmedi, Lille liderliği kaptırdı
Burak'ın golü yetmedi, Lille liderliği kaptırdı

Burak'ın golü yetmedi, Lille liderliği kaptırdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

'Gereksiz hatalar yaptık'
'Gereksiz hatalar yaptık'

'Gereksiz hatalar yaptık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.

Papiss Cisse: Golümü attım elhamdülillah
Papiss Cisse: Golümü attım elhamdülillah

Papiss Cisse: Golümü attım elhamdülillah

Fenerbahçe'nin 9 numarası Papiss Cisse, 1 gol attığı Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

2. yarıda bambaşka bir F.Bahçe vardı
2. yarıda bambaşka bir F.Bahçe vardı

2. yarıda bambaşka bir F.Bahçe vardı

Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-1 devirdikleri maçta takımını öne geçiren golü atan Enner Valencia, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

Papiss Cisse, golle tanıştı
Papiss Cisse, golle tanıştı

Papiss Cisse, golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

F.Bahçe taraftarından dev pankart
F.Bahçe taraftarından dev pankart

F.Bahçe taraftarından dev pankart

Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.