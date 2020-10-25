Eddie Newton: Gereksiz hatalar yaptık

İngiliz çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Oyunu kontrol ettik. Taktik olarak iyiydik. İkinci yarının başında ise konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Geri dönmek zor oldu. Son dakikalarda yine baskı kurarak geri gelmeyi denedik ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.
İstedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu nedenle öz güven kaybı yaşadıklarını vurgulayan Newton, "Bu, her takımın yaşayacağı bir durum. Öz güven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Yapmamamız gereken hataları yapıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Takım doğru yolda. Eğer bu hataları azaltırsak daha iyi olacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Bordo-mavili takım, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.
Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan bordo-mavililer, 6 maçta tek galibiyet alabildi.
Bu müsabakalarda 3 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.
Fenerbahçe'nin 9 numarası Papiss Cisse, 1 gol attığı Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-1 devirdikleri maçta takımını öne geçiren golü atan Enner Valencia, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.
Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.