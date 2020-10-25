Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarla kutladı

Karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'nın dışında toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
Stadın balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular, galibiyeti kutlayan taraftarları selamladı. Bu sırada meşaleler yakan taraftarlar, coşkulu bir şekilde tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar karşılıklı şampiyonluk tezahüratlarında bulundu.
Taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut lehine de tezahürat yaptı.
Kutlamalar sırasında taraftarların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.
Fenerbahçe'nin 9 numarası Papiss Cisse, 1 gol attığı Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-1 devirdikleri maçta takımını öne geçiren golü atan Enner Valencia, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.
Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.