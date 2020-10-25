Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, uzak ara ligin en iyisi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerin öldürücü bir tempoyla başladığını söyleyen Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısı için "Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor bu şoku atlatamadı. Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var." değerlendirmesinde bulundu.
"TRABZONSPOR TRAVMA YAŞIYOR"
Maçın ardından yaptığı değerlendirmede ise iki takım arasındaki planlama farkına değinen Dilmen, "Trabzonspor ince bir çizgide gidiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkmaması travma oldu. Trabzonspor maçta tek kart gördü ve 1-1 olunca çözüldüler. Planlamayı doğru yapan ile yanlış yapanın farkını gördük." dedi.
Ünlü yorumcu Trabzonspor'un kötü gidişatı hakkında ise şöyle konuştu:
Trabzonspor pandemi sonrası oynanan 8 haftada çok kötü gitti. Sonrasında teknik adam konusunda yanlış yaptılar. Trabzonspor'un geçen yıldan beri devam eden kötü özelliği, önde oldukları maçlarda hep puan kaybediyorlar
BULUT, 'YA HERRO YE MERRO' DEDİ
Erol Bulut'un risk aldığını söyeleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var ama Trabzonspor'un bu kadar güçlü kadrosu yok. Colman, Sosa, Selçuk İnan gibi orta sahalardan sonra bu orta sahalarla olmaz. Fenerbahçe'de Erol Bulut devre arasında ya herro, ya merro dedi. Ciddi riski aldı ve kazandı." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin ligin en iyi takım olduğunu söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe şu an ligin uzak ara en iyi takımı. Risk alan hocayı severim, Erol Hoca oyuncu değişiklikleriyle gönlüme girdi. Erol Hoca'yı beğeniyorum ama bana göre bu maçta fazla abartılı risk aldı." dedi.
"EDDIE NEWTON'UN SON ŞANSIYDI"
Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddi Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Teknik direktör değiştirme sezonu açıldı. Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten yanlıştı. Aklımda bir takım daha var hoca değişikliği için ama söylemeyeceğim
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta yaptıkları oyuncu değişikliklerinin galibiyeti getirdiğini söyledi.
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